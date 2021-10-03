«Локомотив» — «Ростов»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

3 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.86.



Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.35, а на удаление — за 3.20.