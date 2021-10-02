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«Динамо» – «Крылья Советов»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

«Динамо» – «Крылья Советов»: ставка Константина Генича на матч РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» Москва – «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Подопечные Сандро Шварца набрали отличный ход, занимают второе место в турнирной таблице. Две победы подряд у «Динамо»: обыграли на выезде «Сочи» и дома «Рубин». И сейчас по календарю домашний матч против быстробегущих «Крыльев Советов».

«Крылья» — одна из самых смотрибельных команд чемпионата. За ними приятно наблюдать. Молодые, очень интересные футболисты, играющие в атаку в охотку. При этом они допускают достаточно серьёзные ошибки в обороне. Их приписывают к молодым командам, набирающимся опыта.

Динамовцы очень неплохо смотрятся в обороне. «Рубину» ничего не позволили забить. Хоть восемь мячей динамовцы пропустили, но определённый баланс в игре «Динамо» есть. «Крылья» забили 11 — всего на три меньше, чем «Динамо». Учитывая, как «Крылья» играли с «Зенитом», «Локомотивом», пусть в Черкизово и не забили, со «Спартаком», хоть ему тоже не забили, мне самарцы очень нравятся. С симпатией отношусь к Осинькину. Мне бы хотелось, чтобы «Крылья» показали хороший, статусный футбол в Москве против одного из лидеров.

Я попробую взять гол «Крыльев». Динамовцы тоже, скорее всего, забьют, учитывая, что самарцы в каждой игре пропускают. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.91».

Где смотреть матч «Динамо» — «Крылья Советов»?

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