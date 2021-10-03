«Ахмат» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак» Москва.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.95.

«После феерии в Неаполе, красивой и неожиданной для многих победы «Спартак» отправляется на очень непростой выезд в Грозный. В прошлом сезоне именно там решилась судьба «Спартака»: проигрывали 0:2, отыгрались — 2:2, обеспечив себе второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Очень непросто сейчас будет переключаться «Спартаку» на российский чемпионат, да ещё и на такого соперника, как «Ахмат». Стабильности «Спартаку» не хватает. К тому же есть очень мощные кадровые проблемы. Перечислять всех игроков, которые не смогут принять участие в этом матче, было бы лишним. Ещё и к этому списку добавился Понсе.



У «Ахмата» тоже есть свои потери перед этой встречей. Швец и Богосавац под вопросом. Бериша сейчас не играет. Но мы знаем требовательность и амбициозность Андрея Талалаева. Матчи против «Спартака» для него определенный вызов.



Учитывая, что «Спартак» должен находиться в эмоциональном состоянии, приподнятом настроении, не факт, что он увезет победу из Грозного. Предпосылок для этого, судя по игре «Спартака» в РПЛ, немного.



Возьму ставку с разными вариантами — «2-3 гола в матче». Мне полюбилась эта ставка в последнее время. Здесь может быть и ничья — 1:1, победы 2:1 или 2:0. Коэффициент — 1.95. Учитывая, что «Спартак» играл на выезде в четверг, дальше перелет, восстановление, новый перелет в Грозный, будет непросто москвичам».

Где смотреть матч «Ахмат» — «Спартак»?