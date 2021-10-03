«Зенит» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Сочи».

Ставка: гол Азмуна за 1.94.

«Одна из самых обсуждаемых пар этого тура. «Сочи» ни разу не отбирал очки у «Зенита». Но «Зенит» сейчас в отличном настроении после победы в Лиге чемпионов. «Сочи» же подавлен после поражения в Краснодаре — 0:3. Не так всё однозначно, наверное, в этой паре. «Сочи» всегда даёт бой, но чего-то не хватает. В прошлом году «Сочи» проиграл — 1:3, у себя дома — 1:2, причем вёл в счёте. После 0:3 наверняка Федотов должен будет сделать какие-то корректировки — и в составе, и в игре. Он сам признался, что «Сочи» не приехал на матч с «Краснодаром», хотя моментов хватало. У одного Касьерры было 2 железобетонных момента.



Как сложится эта игра, сказать не берусь. «Зенит» на хорошем ходу, бразильцы неплохо выглядят, друг с другом комбинируют. Смотреть за игрой «Зенита» сейчас стало приятно. В последних двух матчах Азмун выходил только на замену. Думаю, сейчас он должен получить игровое время. Да, Дзюба сейчас в хорошем состоянии, но, может быть, Семак что-то поменяет в полузащите и сыграет в два нападающих.

Азмун в последнем матче команд отметился дублем. Есть для него удобные соперники. Вполне допускаю, что Азмун здесь выйдет в старте. Есть резон взять его гол. Хотя, наверное, можно взять победу «Зенита» или победу «Зенита» через обе забьют. Но это было бы слишком просто".

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