«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».



Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.78.

«Уфимцы не выигрывали в Казани с ноября 2017-го. Думаю, что эта серия поражений продолжится. После ударного сентября возрастные лидеры «Салавата» предсказуемо подсели. К тому же в последних матчах на ударные тройки команды выпадала повышенная нагрузка – финский тренер с большой неохотой выпускает на лед молодежь, постоянно играет в два с половиной-три звена.



«Ак Барс» же, наоборот, на подъёме. Из последних семи игр казанцы проиграли лишь в Хельсинки, где финские «ковидные» фокусы на ровном месте обескровили заявку команды Квартальнова. «Барсы» хороши в первую очередь в обороне, даже на фоне травмы первого вратаря Билялова пропустили всего одну шайбу в гостях у ЦСКА. Ставлю на победу казанцев в матче».