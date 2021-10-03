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«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.78.

«Уфимцы не выигрывали в Казани с ноября 2017-го. Думаю, что эта серия поражений продолжится. После ударного сентября возрастные лидеры «Салавата» предсказуемо подсели. К тому же в последних матчах на ударные тройки команды выпадала повышенная нагрузка – финский тренер с большой неохотой выпускает на лед молодежь, постоянно играет в два с половиной-три звена.

«Ак Барс» же, наоборот, на подъёме. Из последних семи игр казанцы проиграли лишь в Хельсинки, где финские «ковидные» фокусы на ровном месте обескровили заявку команды Квартальнова. «Барсы» хороши в первую очередь в обороне, даже на фоне травмы первого вратаря Билялова пропустили всего одну шайбу в гостях у ЦСКА. Ставлю на победу казанцев в матче».

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