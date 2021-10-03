«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Бетис» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.73.
«В прошлом сезоне оба раза команды обменялись забитыми мячами в очных матчах. В Севилье была ничья — 1:1, на выезде «Бетис» победил — 2:1. Сейчас севильцы только что опять выиграли на выезде в Лиге Европы, обыграв «Ференцварош» — 3:1. «Вильярреалу» чуть не повезло в матче с «Манчестер Юнайтед». Поражения команда не заслуживала, но фактор Роналду сказался.
«Вильярреал» в пяти из шести провед`нных матчей в чемпионате сыграл вничью. Трижды было 0:0. Но подряд поставить на поток такие результаты сложно, тем более против команды, которая хорошо играет в атаке. С «Реалом», правда, это прокатило, но посмотрим, что будет с «Бетисом». Мне всё-таки кажется, что перед паузой на матчи сборных голы здесь быть должны. Скорее всего, они должны быть в ворота и одной, и другой команды.
Если смотреть в турнирную таблицу, то «Вильярреал» за счёт этих ничейных результатов далеко не уехал. Да, команда ещё ни разу не проиграла, и у неё есть пропущенная игра с «Алавесом». Но «Бетис» сейчас выше в турнирной таблице. В последних двух матчах он побеждал: 3:1 победили на выезде «Осасуну», дома 2:0 обыграли «Хетафе». Также была победа 3:1 над «Ференцварошем» в Лиге Европы. «Бетис» сейчас в хорошем состоянии. Думаю, он должен забить. Но и «Вильярреал» тоже, хотя и сыграет без нескольких основных футболистов. Даже без Морено сколько моментов «Вильярреал» создал с «МЮ».
Мой вариант «обе забьют» за 1.73».
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