«Аталанта» – «Милан»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Милан» в 7-м туре итальянской Серии А сезона-2021/2022.

Ставка: «Милан» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.32.

«Очень интересная игра в итальянском чемпионате — сыграют два участника Лиги чемпионов. Для «Аталанты» и «Милана» по-разному сложились матчи в Еврокубке на неделе. «Аталанта» дома дожала «Янг Бойз», а вот миланцы проиграли «Атлетико» — 1:2, хотя большую часть встречи всё контролировали, выглядели очень здорово. Но подвело удаление. Плюс, ещё пенальти сомнительный поставили в ворота «Милана» в концовке.



Но по игре мне сейчас «Милан» нравится больше «Аталанты». Он лучше организован, у него очень многие могут выйти на первые роли и решить исход встреч. Ощущается тренерская рука. Недаром у «Милана» 16 очков после шести туров. Ничья была только одна — на выезде с «Ювентусом».



«Аталанта» же играет куда более натужно, чем мы привыкли. Все победы даются с громадным трудом, много матчей приходится спасать, не всегда это получается. Обидно, что и Миранчук совсем присел на лавку. На мой взгляд, пока что «Аталанта» не набрала ту форму, которая позволяла бы считать её фаворитом этой встречи.



Голы в таком матче должны быть, итальянский чемпионат радует результативностью. И я бы поставил на то, что «Милан» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. Уверен в ставке на 8 из 10».