«Амур» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Витязь».
Ставка: победа «Амура» с форой (-1.5) за 2.98.
«Стоило в «Амуре» появиться приличному тренеру, так и игра стала куда более приличной. И результаты. С теми же самыми исполнителями, которые, как известно, от хорошей жизни в Хабаровск не ездят. Пока ещё непонятно, как долго будет работать эффект новизны, быть может, он вообще уже отработан полностью и это уже играет не «Амур», знакомящийся с Кравцом, а «Амур» Кравца.
Понятно, что, поставь во главе дальневосточного клуба кого угодно, он всё равно не въедет на белом коне в зону плей-офф. Максимум, что можно будет достичь, это впрыгивание в последний вагон уходящего к Кубку Гагарина поезда. Но в нынешнем виде эта задача уже не выглядит столь же невыполнимой, как ранее. И уж если «Амур» всё-таки туда мылится, то должен брать очки у таких же «рабочих и крестьян» КХЛ, к коим, несомненно, относится и «Витязь». И уж точно делать это на своей поляне.
Нельзя не отметить, что за последние пару сезонов хабаровчане научились играть дома с «витязями». Раньше, конечно, это была катастрофа, но в последнее время подмосквичи всё чаще и чаще капитулируют в Хабаровске. И два последних междусобойчика на Дальнем Востоке «Амур» забрал достаточно спокойно, уверенно и в основное время. Именно эта тенденция вкупе с последними результатами хабаровчан делает их фаворитами предстоящего матча.
Домашняя победа «Амура» в основное время и с достаточно приличным преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Автомобилист» — «Авангард».
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