«Спартак» – «Металлург» Мг: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: ТБ 4.5 за 1.70.



«После уверенной победы над «Динамо» у сталеваров может наступить головокружение от успехов. Но шансы спартаковцев на победу от этого не возрастут. Разве что «Магнитка» позволит хозяевам забить две-три шайбы – но очки отобрать не позволит.



«Металлург» — традиционно неудобный соперник для красно-белых: за последние 5 лет москвичи выиграли у уральцев всего 2 матча из 10. Подозреваю, что команда Бориса Миронова даже не захочет прыгать выше головы. Важнее поберечь силы и здоровье лидеров перед следующей игрой, т.к. побороться за сенсацию в Балашихе намного реальнее, чем дома против «Магнитки». Во встрече, на которую я бы брал тотал больше 4,5, победная серия сталеваров продлится до 11 матчей. Ставим тотал больше 4,5 шайб», — сказал Плющев.