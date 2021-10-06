«Адмирал» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Витязь».



Ставка: ничья за 4.10.



«Мне одному кажется, что под Александром Андриевским кресло уже вовсю шатается и его колебания с каждым следующим поражением становятся всё больше и больше? Немудрено, когда рядом, у географических соседей, есть работающий пример замены наставника, после чего «Амур» пусть и не полетел, но очки набирать стал исправно. А особенно когда ты проигрываешь сопернику, который уже привык приезжать во Владивосток не за очками, а чтобы лицезреть красоты Дальнего Востока да рапанов с чилимами вкушать. И если уж рижане, практически закончив в этом сезоне играть, бьют «Адмирала» на его узкой площадке да ещё в основное время – самое время, простите за каламбур, подумать о новом главном тренере.



Поэтому ждём сообщений из Приморского края, но пока «Адмирал» в руках Андриевского, то, соответственно, ничего хорошего от дальневосточников в матче с «Витязем» не ждём. «Витязь», конечно, в последнее время поскучнел, вся крутость начала сезона куда-то подевалась. Ну, так у «Адмирала» во время матча и вовсе мухи во рту спариваются, так что, считай, будет у нас матч равных соперников. «Игра была равна…», а дальше вы сами знаете.



За основу прогноза я беру тот факт, что победа во Владивостоке позволит «витязям» вытолкать «Северсталь» из зоны плей-офф Западной конференции взашей и самим занять восьмое место. Это в данном случае весьма хороший психологический бонус, который не может не оказать своего действия. Поэтому два очка я отправляю в Подольск, но не сразу — сразу, скорее всего, будет мутная, как бутыль свекольного самогона, ничья в основное время. А уже потом «Витязь» сподобится», — сказал Лебедев.

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