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«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Авангард».

Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.82.

«Обоих соперников нынче штормит не по-детски. У каждой команды по открытой «красной» серии из поражений, причем у действующих чемпионов их два, а у «Барыса» и вовсе три. Но тут надо держать в уме, что у казахстанцев была совершенно зубодробительная выездная серия, после которой они успели прийти в себя и восстановиться. А вот выездная серия «Авангарда» в солнечном Нур-Султане завершается, и была она достаточно «вегетарианской», всего-то три матча.

Но есть во взаимоотношениях этих соперников один нюанс, который при всех входящих не позволяет мне назвать «Барыс» фаворитом. По статистике личных встреч у «ястребов» почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, но главное тут заключается в том, что эти соперники с куда большим удовольствием метелят друг друга в гостях, нежели дома. Значит, есть тут что-то такое из области психологии, что расковывает именно гостей, а хозяев, наоборот, сковывает.

И пусть в нынешнем сезоне «Барыс» является вполне себе «домашней» командой, именно вышеназванный нюанс заставляет меня выдать прогноз, согласно которому свою «красную» серию все-таки прервут не казахстанцы, а «ястребы». И сделают они это в основное время и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.

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