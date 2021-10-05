«Барыс» — «Авангард». Клубу из Казахстана омичи не по зубам

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех «Барыса» оценён экспертами в 2.82.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 6 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Авангард» Омск (06.10.2021)

Октябрь набирает обороты. В КХЛ на 6 октября запланировано пять матчей. В Казахстане будут выяснять отношения «Барыс» и «Авангард». Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск. В новом сезоне соперники не похожи сами на себя. В сводной таблице омичи идут на 17-м месте, а казахстанцы — на 20-м.

В Восточной конференции всё тоже печально. «Барыс», например, за 13 матчей набрал 10 очков и расположился на девятой строчке. До восьмёрки лучших не хватает одного пункта. Пока удалось выиграть всего четыре встречи, последние две — дома, да ещё и на тоненького. Сначала у «Сибири» (2:1 ОТ), а затем у «Автомобилиста» (5:4 ОТ).



На выезде дела обстоят куда хуже. В трёх предыдущих случаях проиграли с общим счётом 7:11. Правда, соперники здесь были крепкие. Досталось от «Металлурга» (3:4), московского «Динамо» (1:3) и ярославского «Локомотива» (3:4). В последнем случае дважды вели в счёте, но на концовку сил не хватило. Хотя по игре напрашивался овертайм.



«Авангард» провёл на одну встречу меньше, набрал 12 баллов и расположился на шестой позиции на Востоке. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет аж 12 пунктов. Вряд ли победитель Кубка Гагарина может похвастаться шестью победами и шестью поражениями. Да и жаловаться на отсутствие сыгранности с течением времени становится сложнее.

В последних пяти встречах омичи одержали всего две победы: над проблемным «Спартаком» (4:0) и аутсайдером «Сочи» (3:1). Но дома уступили «Локомотиву» (1:4), который сменил тренера. Две прошлые игры тоже не задались. Потерпели поражения от «Трактора» (3:4) и «Автомобилиста» (2:5).

В последнем случае подопечных Боба Хартли было не узнать. Екатеринбуржцы имели преимущество до середины второго периода, вели со счётом 3:0. После третьей пропущенной гости проснулись, отыграли к середине третьего периода две шайбы. В концовке дважды заменяли вратаря на шестого полевого, но получили два гола в пустые ворота.



Теперь «Авангард» ждёт выезд в Казахстан. Череда поражений плохо сказывается на настрое, вопросы как к атаке, так и к защите. В 12 встречах заброшено 35 шайб — рабочий показатель. Да только пропущено столько же. На победителя Кубка Гагарина это не похоже.



При этом в гостях клуб играет заметно хуже, чем дома. Всего две победы за пять выездов. Не то чтобы совсем провал, но результат слабенький. Не всегда надёжен вратарь Шимон Грубец, да и к спецбригадам порой возникают вопросы. Правда, «Барыс» выглядит не лучше.

Четыре победы в 13 играх для клуба, который рассчитывает быть в плей-офф, — это мало. При этом «барсов» часто не хватает на концовку, особенно заметно это было с «Локомотивом». Поэтому мы бы всё-таки рискнули и проверили победу «Авангарда» за 1.75. Возможно, в овертайме или серии буллитов.

«Барыс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 октября 2021 года

У «Барыса» на восстановление есть лишний день, но сильно это не поможет. Четыре победы в 13 встречах — крайне мало. «Авангард» выглядит чуть солиднее. Да, появились проблемы во вратарской линии, а защита регулярно ошибается. Но «барсы» часто в концовках упускают преимущество. Считаем, что омичи сумеют забрать два очка.



Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.75.