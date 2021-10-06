«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — ЦСКА.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 3.04.



«Столичное дерби «Динамо» — ЦСКА. В нём, по идее, фаворитом должны быть армейцы. Они в прошлом сезоне в финале играли, а до этого два раза чемпионами побывали. Они в прошлом матче выиграли, а бело-голубые, наоборот, проиграли. Но так можно думать, если вчера с Сириуса прилетел. А если на этой грешной Земле давно обитаешь, то всё оказывается совсем наоборот.



Ну, проиграли бело-голубые на выезде «Магнитке», и что из того? После этого поражения «Динамо», на минуточку, не только успело домой вернуться и в себя прийти, так ещё и на сутки больше красно-синих отдыхало. А это сейчас имеет всё большее и большее значение.



ЦСКА в прошлом матче, конечно, выиграл, но у кого? У, прости господи, «Куньлуня», который, скорее всего, после пекинской Олимпиады будет закрыт за ненадобностью. И ведь армейцам пришлось напрягаться, поскольку, пока они в первом периоде катались на прямых ногах, китайцы успели открыть счёт. Пришлось собираться, впахиваться и тратить силы, которые точно понадобятся в дерби.



В общем, у «Динамо» нынче, несмотря на поражение, всё в порядке и все шестерёнки крутятся. А ЦСКА до сих пор спотыкается то на одну ногу, то на другую, и бесспорное величие Фёдорова-игрока никак не превратится в величие Фёдорова-тренера. И защищаться, как было при Никитине, ЦСКА уже разучился, а атаковать, как было при Фёдорове-игроке, пока не научился. Так и бедует себе потихоньку на границе первой четвёрки Западной конференции. А не возглавляя её с солидным отрывом, как все уже привыкли.



В общем, всё за «Динамо», и лично я не собираюсь этому препятствовать. Битва будет мощной, игра будет в целом равной. Только в третьем периоде бело-голубые, как они это в последнее время делают, немного прибавят, и этого снова хватит для победы в основное время. И даже, скорее всего, не с минимальным преимуществом, а шайбы этак в две-три. Понимаю, что красно-синей торсиде мой прогноз не понравится, но других прогнозов у меня для вас нет», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — ЦСКА.