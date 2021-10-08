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Кипр – Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Кипр – Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 Кипр – Хорватия.

Ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 за 1.86.

«Хорваты наверняка сыграют примерно в том же ключе, что и в сентябрьских матчах. За счет более высокого класса игроков они будут контролировать игру, позволять минимум соперникам, ну а сами впереди без особого фанатизма периодически создавать собственные моменты. В сентябре команда Златко Далича в трёх матчах не пропустила ни разу, а забила Словении три, Словакии один, России – ноль. Думаю, что максимум три мяча они проведут и на Кипре.

Киприоты же проиграли во всех трёх матчах, не забили ни разу и окончательно распрощались с надеждой, которая у них было появилась после мартовской победы над Словенией», — сказал Петросьян.

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