Кипр – Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 Кипр – Хорватия.



Ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 за 1.86.



«Хорваты наверняка сыграют примерно в том же ключе, что и в сентябрьских матчах. За счет более высокого класса игроков они будут контролировать игру, позволять минимум соперникам, ну а сами впереди без особого фанатизма периодически создавать собственные моменты. В сентябре команда Златко Далича в трёх матчах не пропустила ни разу, а забила Словении три, Словакии один, России – ноль. Думаю, что максимум три мяча они проведут и на Кипре.



Киприоты же проиграли во всех трёх матчах, не забили ни разу и окончательно распрощались с надеждой, которая у них было появилась после мартовской победы над Словенией», — сказал Петросьян.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.