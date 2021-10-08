Кипр — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации чемпионата мира

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Кипр — Хорватия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.



«Игра на Кипре чуть ли не последний шанс на то, чтобы хорваты потеряли очки, а Россия вышла на первое место перед очной встречей, где нас устраивала бы ничья.



Надежда на киприотов очень большая, но положение в турнирной таблице абсолютно зеркальное — Хорватия на первом месте, а Кипр на последнем. Уже пять игр подряд Кипр не забивал.



Что касается сборной Хорватии, то вернулся в строй Модрич. Средняя линия команды выглядит очень хорошо – это лучшая линия команды, где все звёзды. Надежда на то, что Кипр сыграет строго в обороне. Повторюсь, что забивать киприотам очень сложно.



Думаю, что если Хорватия и забьет, то не больше двух голов. Кипру больше двух мячей забила только Мальта. Голов в этом матче точно много не будет, так как Кипр дома играет очень надежно в обороне.



Мой прогноз на эту игру – тотал меньше 2.5. Будем верить в Кипр», — сказал Мор.

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