Исландия — Армения: прогноз Артура Петросьяна на игру отбора ЧМ-2022 8 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 Исландия – Армения.
Ставка: обе забьют за 1.99.
«Армянская сборная сильно прибавила в организационном плане под руководством Хоакина Капарроса. Приглашение же Лукаса Селараяна, звезды МЛС, должно сделать команду ещё более опасной в атаке. В целом на это и будет расчёт в Исландии – сыграть максимально организованно без мяча и куда более эффективно, чем в играх с Македонией и Лихтеншейном, впереди.
Исландцы, победившие лишь раз в шести играх, мало походят на себя лучших времён. Лишь чудесное спасение в сентябрьской игре с румынами и итоговую ничью 2:2 можно занести в актив. В целом же во всех компонентах игры островитяне довольно серьёзно сдали.
Наверняка как минимум на гол наиграют и хозяева, и гости. Оборона, несмотря ни на что, остается самым слабым звеном у армян, но качество их атакующих игроков должно позволить отличиться хотя бы раз», — сказал Петросьян.
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