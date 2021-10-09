Даниил Медведев — Маккензи Макдональд: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Индиан-Уэллсе

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Маккензи Макдональд во 2-м круге «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.

Ставка: тотал меньше 19.5 гейма за 1.86.

«Даниил Медведев возвращается на корт в официальном матче. В принципе, мы видели его на Кубке Лэйвера, и там он очень легко разобрался с Денисом Шаповаловым, хотя, по его словам, совсем и не тренировался после победы на US Open. Запас возможностей у Медведева сейчас просто огромный. Не зря он так прошёлся по Джоковичу в финале мейджора в Нью-Йорке.



А что Макдональд? Да неплохо играет для себя, быстро двигается, старается обострять. Но этого точно мало не только для победы над россиянином, но и для того, чтобы борьбу завязать. Медведев сейчас мотивирован, хочет ещё ближе подобраться к Джоковичу в рейтинге. И в этом сезоне дважды играли теннисисты. Матч в Цинциннати был не так уж давно, там американец взял 4 гейма. На Australian Open получилось получше — 4:6, 2:6, 3:6. Но пока ни сета Макдональд не выиграл у Медведева за 5 матчей.



Предположу, что на этот раз будет сыграно меньше 19.5 гейма».