Беларусь – Чехия: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Беларусь – Чехия.
Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 1.90.
«После ничьей с Уэльсом чехам остается только побеждать в двух оставшихся матчах белорусов и эстонцев и надеяться на потери очков валлийцами. Причём желательно не просто побеждать, а делать это как можно крупнее, ведь в случае равенства очков с Уэльсом выше будет тот, у кого лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Белорусы не должны стать преградой на пути чехов. У них полно кадровых и игровых проблем, и даже не хватающая звезд с неба Эстония вчистую переиграла их не только по счёту, но и по игре.
Думаю, что у чехов не возникнет больших проблем в Казани, где в очередной раз будет проходить домашняя игра белорусов», — сказал Петросьян.
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