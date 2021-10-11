Беларусь – Чехия: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Беларусь – Чехия.



Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 1.90.



«После ничьей с Уэльсом чехам остается только побеждать в двух оставшихся матчах белорусов и эстонцев и надеяться на потери очков валлийцами. Причём желательно не просто побеждать, а делать это как можно крупнее, ведь в случае равенства очков с Уэльсом выше будет тот, у кого лучше разница забитых и пропущенных мячей.



Белорусы не должны стать преградой на пути чехов. У них полно кадровых и игровых проблем, и даже не хватающая звезд с неба Эстония вчистую переиграла их не только по счёту, но и по игре.



Думаю, что у чехов не возникнет больших проблем в Казани, где в очередной раз будет проходить домашняя игра белорусов», — сказал Петросьян.

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