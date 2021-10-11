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Северная Македония — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на встречу отбора ЧМ-2022

Северная Македония — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на встречу отбора ЧМ-2022
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Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Северная Македония — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 1.95.

«Признаться, я не верю, что Северной Македонии во второй раз подряд удастся доставить сборной Германии какие-то колоссальные неприятности.

Румынам это удалось. Это, наверное, был самый трудный матч при Флике, но проблемы все же были решены. Мне кажется, что психологически с новым тренером у сборной Германии дела идут лучше. Она не распадается на атомы, как это было при позднем Йоахиме Леве, который просто сидел и смотрел футбол.

Учитывая, что матч будет домашний для Северной Македонии, они не смогут сидеть в обороне, как в первой игре на выезде, поэтому думаю, что победа Германии не будет простой, но она точно будет.

Исходя из этого, вполне безопасной ставкой считаю победу сборной Германии с форой (-2). Не удивлюсь, если она выиграет и крупнее, если пойдет, но два мяча должна привезти сборной Северной Македонии», — сказал Дементьев.

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