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Англия — Венгрия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации ЧМ-2022

Англия — Венгрия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации ЧМ-2022
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия — Венгрия.

Ставка: Англия выиграет и не пропустит за 1.51.

«Сборная Англии находится в полном порядке. Она в очередной раз доказала это игрой с Андоррой. Венгры, напротив, находятся в кризисе.

Англичане не пропускали уже в четырёх матчах с венграми. Четыре из пяти последних встреч британцы выиграли всухую.

Поэтому ждём продолжения этой истории. На сухую победу сборной Англии можно поставить с коэффициентом около 1.50. Я думаю, надо совершенно спокойно на это ставить.

Сборная Венгрии получила три поражения в четырёх матчах. Наши восторги и кураж, которые были у команды на Евро, оказались непродолжительными. Этим венгры даже напоминают исландцев», — сказал Казаков.

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