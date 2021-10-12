Португалия — Люксембург: прогноз Ильи Казакова на матч отборочного турнира ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Португалия — Люксембург.



Ставка: ТМ 2.5 за 3.15.



«Еще недавно победу португальцам можно было отдавать с закрытыми глазами. Но этот Люксембург – удивительная команда. Она успела одержать две победы в этом цикле. У себя дома команда даже забила португальцам, хотя и пропустила.



Я думаю, что стартовые успехи Люксембурга должны сойти на нет. Хотя домашний матч против сербов сложно для гостей сложился. Мы видели, как захудалый Азербайджан ужасно сыграл из рук вон плохо.



Но Люксембург пропускает мало. Португалия забивает относительно немного. Португалия гонится за Сербией. Она имеет преимущество по потерянным очкам.



Поэтому Португалия должна выиграть матч. Это первая ставка. Она идет с ничтожным коэффициентом.



Также я думаю, что игра получится низовой. Сборная Португалии забила три мяча Азербайджану. Еще три мяча она отгрузила Люксембургу на выезде. Но я думаю, что сейчас гости сыграют в закрытый футбол, а Португалии надо будет просто быстро выиграть. Мне кажется, они свои голы на другие матчи приберегут», — сказал Казаков.

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