«Тампа» — «Питтсбург»: где смотреть, во сколько начало, какой канал покажет матч НХЛ
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13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Питтсбург». Начало встречи — в 2:30 мск.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Также встречу посмотреть на «Яндекс.Эфир» и сервисе Wink.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Питтсбурга» идёт за 3.58. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа» — «Питтсбург» 13 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23.
Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.50. На гол Никиты Кучерова дают 2.30.
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