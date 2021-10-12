«Тампа» — «Питтсбург»: где смотреть, во сколько начало, какой канал покажет матч НХЛ

13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Питтсбург». Начало встречи — в 2:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Также встречу посмотреть на «Яндекс.Эфир» и сервисе Wink.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Питтсбурга» идёт за 3.58. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.



Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа» — «Питтсбург» 13 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23.

Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.50. На гол Никиты Кучерова дают 2.30.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Тампа» — «Питтсбург».