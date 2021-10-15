«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» — «Кёльн».



Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.90.



«Хоффенхайм» выиграл у «Кёльна» семь из восьми последних матчей (плюс ничья), и в семи случаях тотал был больше 2.5. Последняя победа «Кёльна» датирована октябрём 2016 года и случилась в Кубке Германии.



Сейчас, казалось бы, «Хоффенхайму» будет нелегко поддержать победный тренд. «Кёльн» идёт в топ-6 и в семи турах проиграл лишь раз — «Баварии» в Мюнхене. Однако почти все очки «козлы» набрали дома — побед на выезде пока нет. Поэтому я всё-таки сыграю по тренду, но перестрахуюсь и заменю П1 на более осторожный вариант 1Х. «Деревенские» пока не слишком убедительно выглядят дома: +1=1-1, 5:5, притом что грандов среди соперников пока не было. Во всех трёх домашних матчах «Хоффенхайм» пропускал довольно быстрый мяч в первом тайме — в первые 25 минут (если кого-то зацепил этот тренд, поставить на гол в первые 30 минут матча можно за сносные 1.55).



Тем не менее сложных и, наоборот, удобных соперников никто не отменял. Вряд ли «Кёльн» увезёт три очка с этого выезда», — сказал Симонов.

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