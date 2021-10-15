«Торпедо» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Амур».



Ставка: ничья за 4.54.



«Торпедо» всё-таки добыло два очка в Подольске. То ли «Витязь» показался нижегородцам недостаточно несчастным, то ли самих припёрло на восьмом месте, но врождённая робингудовщина у волжан пропала. Это не означает, что исчезла совсем, просто своя рубаха иногда бывает ближе к телу. Да и «Витязь» сейчас такой, что обыгрывается на прямых ногах кем угодно, даром, что ли, проиграл столько матчей подряд.



Теперь в Нижний Новгород прибывает «Амур», и тоже непонятно, к какой категории его относить. С одной стороны, хабаровчане вот только что занимали последнее место везде, где только можно, – от дивизиона до «всея КХЛ». С другой – взяли и вынесли в Москве вперёд ногами ЦСКА. Впрочем, до этого армейцы сумели проиграть «Куньлуню», а в сумме с поражением от «Амура» это означает такие проблемы у красно-белых, что уже страшно за дальнейшие клубные перспективы Сергея Фёдорова. Которого с упорством, достойным лучшего применения, продолжают чуть ли не ногами запихивать в штаб олимпийской сборной. Да, куда же без него штабу!



Выиграв у ЦСКА, «Амур» сразу же взлетел с последнего восточного места на десятое. И до зоны плей-офф вдруг сразу оказалось рукой подать. А главное – игра идёт, да ещё идёт на том самом окаянном Западе, где у хабаровчан по жизни ни черта не получалось.



Выходит, в Нижнем Новгороде нас ожидает матч практически равных соперников. Поэтому самым логичным образом в прогнозе вырисовывается ничья в основное время. А уже потом хозяева, полагаю, наберут как-нибудь второе очко. А не наберут, то… «ваши ожидания – это ваши проблемы», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Адмирал».