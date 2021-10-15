«Йокерит» — СКА: прогноз Сергея Гимаева на матч КХЛ в Финляндии

Экс-хоккеист «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Сергей Гимаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — СКА.
Ставка: победа СКА за 2.65.
«Йокерит» выиграл 11 игр подряд, но после этого что-то произошло и «шуты» проиграли 4 матча.
СКА играл нестабильно, но потом разгромил «Салават Юлаев» 5:0, а затем была домашняя победа над московским «Динамо» 5:3. Хочу отметить приезд Гусева в СКА – это дополнительная мотивация, это увеличивает конкуренцию.
Думаю, что победит СКА, потому что у «Йокерита» это будет вторая игра подряд, а у СКА был небольшой перерыв, к тому же команда на подъеме. Также я хотел бы добавить, что будет заброшено больше 5 шайб. «Йокерит» играет очень результативно, а СКА тоже стал сейчас забивать – 5 заброшенных шайб «Салавату», столько же «Динамо», — сказал Гимаев.
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