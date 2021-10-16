«Арсенал» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 гола за 2.10.
«Арсенал» едва остался в элитном дивизионе по итогам минувшего первенства РПЛ, и именно эта задача стоит перед командой в новом сезоне. За 10 туров Тула добыла всего две победы и три мирных исхода, что принесло только девять очков и 14-е место. В пяти последних турах «пушкари» сумели победить «Нижний Новгород» и два раза сыграли вничью.
Гости мощно стартовали и только в последнем туре на своём поле неожиданно для всех уступили «Сочи». На сегодня Санкт-Петербург имеет на своём счету семь побед и две ничьи, что принесло на четыре балла больше, чем у идущего вторым «Динамо».
Я думаю, что шансов отобрать у лидера хотя бы балл у хозяев мало. Можно сетовать на то, что в составе чемпиона много сборников, можно сетовать на поле. Кроме того, можно ссылаться на то, что многие приедут в разном состоянии, но всё-таки я на стороне фаворита, который сумеет вырвать победу на классе. Тем более что вторая ошибка может дорого стоить «Зениту». Ожидаю забитые мячи и успех гостей.
Моя ставка — победа «Зенита» + тотал больше 2.5 гола», — сказал Мостовой.
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