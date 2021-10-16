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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на московское дерби РПЛ

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на московское дерби РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» – «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Ближайший месяц всё внимание к клубному футболу – в РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо». Переполненного стадиона не будет, так как только 30% зрителей разрешено от общей вместимости на этот матч.

«Спартак» вроде бы нащупал игру перед паузой, одержал три победы подряд, появилась какая-то уверенность, но некоторые футболисты вернулись из сборной с травмой, не будет Промеса и Понсе. Зато вернулся Роман Зобнин, который тренируется с общей группой.

У «Динамо» тоже есть определённые проблемы – не сыграет Бальбуэна, плюс есть определённые вопросы по травмированным игрокам. Динамовцы предыдущий матч после паузы на матчи сборных провели чудовищно. Это была игра с «Нижним Новгородом», где они проиграли со счётом 1:2. «Спартак» после паузы выиграл у «Химок». Как сейчас эта пауза отразится – большой вопрос.

Игра есть у обеих команд, но у динамовцев чуть хуже дела обстояли. Хорошая и яркая атака у «Динамо», а оборону «Спартака» не назвать надёжной. А вот в атаке будут свои моменты – потихоньку набирает форму Соболев, Ларссон вернулся.

Мне кажется, что в этом матче обе команды забьют».

Почему «Спартак» не сможет выиграть у «Динамо»?

Где смотреть матч «Спартак» — «Динамо»?

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