«Урал» — ЦСКА: во сколько начало, кто главный арбитр, где смотреть

17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Главным арбитром назначен Артём Любимов. На кромках поля ему будут помогать Рашид Абусуев и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Сергей Цыганок. За VAR отвечает Владислав Безбородов, его ассистент (AVAR) — Николай Богач. В качестве инспектора матча выступит Эдуард Малый.

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитом ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.70.

Какой канал покажет матч «Урал» — ЦСКА?