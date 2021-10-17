«Барселона» — «Валенсия»: прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

17 октября состоится матч девятого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики уверены, что матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Где покажут матч «Барселона» — «Валенсия»?