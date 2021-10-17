СКА — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный в прошлом тренер Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Барыс».

Ставка: победа СКА за 1.66.

«СКА стабильно набирает очки, идёт в лидирующей группе, как ему и подобает. Практически все матчи питерцы выигрывают, и тут как раз выделяется недавний матч против «Барыса», когда СКА проиграл в гостях в сухую (0:3).



У «Барыса» сейчас непростой календарь, игры подряд с топ-командами, уже матчей шесть-семь подряд. Дома казахстанцы зацепили победы как раз против СКА и «Авангарда», но на выезде в Санкт-Петербурге им будет практически невозможно не проиграть в основное время.



В предстоящей игре я никакого другого результата, кроме победы хозяев в основное время, не вижу. Только везение и какое-то счастливое стечение обстоятельств может помочь гостям не проиграть».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Ак Барс» — «Амур».