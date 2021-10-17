«Трактор» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.45.

«Ещё недавно единоличные лидеры «всея КХЛ» — бело-голубые из Москвы — изрядно подпортили своё реноме, проиграв четыре матча из пяти. Правда, соперники у москвичей, как, к слову, и у «Салавата», были сплошь из когорты сильнейших. Единственную команду ниже уровнем – «Северсталь» — бело-голубые хоть и не без проблем, но всё-таки хлопнули. А вот «Магнитке», ЦСКА, СКА и «Локомотиву» уступили в основное время, что ненавязчиво намекает на имеющиеся в команде проблемы, которые не позволяют бело-голубым успешно играть с равными соперниками.

А «Трактор» на данный момент — вполне себе равный соперник для «Динамо». Из пяти последних матчей выиграл все пять и вообще имеет действующую победную серию из семи матчей подряд. Правда, там и соперники у челябинцев были не особенно сильные, а вот когда они встречались с элитными, так ведь горели.

Поэтому я не стану спешить объявлять «Трактор» фаворитом и каркать ему победу. Тем более что в этой серии соперники в последнее время на выезде играют гораздо лучше, чем дома. Мне кажется, что пора бы уже «Динамо» разбираться со своими проблемами и возвращаться на заснеженные вершины турнирной таблицы. И начать возвращение с Челябинска было бы очень неплохо. Поэтому я спрогнозирую многотрудную и мозолистую победу «Динамо» в гостях, в основное время и с минимальным преимуществом в счёте при достаточно низовом матче».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Ак Барс» — «Амур».

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