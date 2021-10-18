«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Автомобилист».



Ставка: ничья за 4.14.



«У нижегородцев все последние соперники были если не с самого дна турнирной таблицы, то точно из низов. То есть, как раз те, у которых автозаводцы из вежливости и сочувствия не берут, а наоборот, им дают. Правда, додавались они до того, что чуть не вылетели из зоны плей-офф Западной конференции, а под конец, когда под задницей уже вовсю дымилось, встрепенулись, и «Витязю» с «Амуром» подарков не делали. Точнее так: не сделали подарка «Витязю», а хабаровчане все-таки одно очко из Нижнего Новгорода увезли.



Теперь на автозаводской повестке дня «Автомобилист», которого если и причисляют к олигархам, то пока не по результатам, а по зарплатной ведомости. Ошкуривать «богатеньких Буратин» у «Торпедо» исторически получается неплохо, посмотрим, как это сработает на этот раз. Между прочим, у волжан достаточно приличная статистика с «Автомобилистом», более чем двукратное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках», но оно родом из тех времен, когда екатеринбуржцы, одной мамалыгой сытые, мечтали лишь о том, чтобы попасть в плей-офф с восьмого места, и попадали туда далеко не каждый раз.



В общем, соперник достойный, в турнирной таблице будет повыше, а значит, нижегородцам есть, кого обезжиривать. Отдавать им чистую победу будет слишком. Поэтому предскажу ничью в основное время (причем ничью «средней паршивости», со средним счетом, что-нибудь вроде 3:3 или 4:4), а победную шайбу хозяева спроворят уже потом», — сказал Лебедев.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Спартак» — ЦСКА.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — ЦСКА.