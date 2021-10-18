«Алавес» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Бетис».
Ставка: ничья за 3.44.
«Алавес» с огромным трудом сохранил место в элитном дивизионе по итогам минувшего первенства, но выводы не сделал, что отразилось на старте турнира.
За семь туров «славные» сумели добыть только одну победу, причем над действующим чемпионом Примеры, и проиграли все остальные дуэли. Более того, с самого начала первенства баски забили всего дважды.
«Бетис» стартовал в новом сезоне в привычной для себя манере – три успешных поединка и три мирных исхода соответствуют 12 баллам и 10-й позиции. Расстояние до четвертой «Севильи» составляет всего три пункта. После успеха с «Хетафе» севильцы в гостях проиграли «Вильярреалу».
В этой игре встречаются команды, которые могут преподнести сюрприз, что доказали хозяева в матче с «Атлетико». «Бетис» — неплохая команда с хорошим тренером и составом, но после уверенных успешных поединков может проиграть на ровном месте более слабому противнику.
Ну вот есть ощущение, что коллектив никак не может найти себя в Примере. Не знаю, с чем связана такая нестабильность. Не исключаю, что это переоценка футболистов – мы думаем, что они хорошие, но на самом деле все не так.
Несмотря на то, что «Алавес» на последнем месте, я не отдаю предпочтение «бетикос» и сделаю свою ставку на мирный исход. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
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