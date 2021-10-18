«Эспаньол» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 18 октября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» — «Кадис».



Ставка: победа «Эспаньола» в 1-2 гола за 2.10.



«Эспаньол» в прошлом туре выиграл у мадридского «Реала». Для команды, только что вернувшейся из Сегунды, это была психологически важная победа, и с укреплением уверенности в своих силах логично ждать от «попугаев» ещё одной домашней победы при поддержке восхищённых ими болельщиков.



Пауза в чемпионате позволила «Эспаньолу» восстановиться физически и ментально. Думаю, что каталонцы выиграют и у «Кадиса». Хотя стоит обратить внимание на то, что у «Эспаньола» немало травмированных футболистов, а у «Кадиса» в списке потерь лишь один Гарридо.



Но потери «Эспаньола» некритичны при недельном графике матчей. Думаю, что каталонцы победят, но не крупно. Моя ставка – выигрыш «попугаев» с разницей в один-два мяча», — сказал Вишневский.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».