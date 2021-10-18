«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.83.
«Хозяйский статус в этом матче может сыграть важную роль. Хотя этому „Ливерпулю“ будто всё равно, где играть. Просто феноменальный футбол Мохамеда Салаха и всего „Ливерпуля“ прямо сейчас. Однако на Лигу чемпионов не всегда всё так легко переносится. Не думаю, что ждать фестиваля от „Ливерпуля“ в Мадриде стоит. Есть турнирная стратегия. У англичан уже шесть очков и их вполне устроит результат, при котором они не проиграют.
Атака „Атлетико“ стала очень разнообразна, но не могу сказать, что мадридцы играют легко и непринужденно. Пока их игра не слишком выстроена. Не до конца у них отстроена команда. Для меня „Ливерпуль“ видится фаворитом, но его устроит и ничья. Не думаю, что гости здесь проиграют».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити».
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