Роман Сафиуллин — Адриан Маннарино: ставка Надежды Петровой на матч Кубка Кремля

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Москве Роман Сафиуллин – Адриан Маннарино.



Ставка: победа Маннарино за 1.90.



«Россиянину Роману Сафиуллину, как и Евгению Донскому, также дали уайлд-кард в основную сетку. Сафиуллину — 24 года, 160-я ракетка мира, играет с 33-летним французом Адрианом Маннарино (51-я ракетка мира). Я бы сказала, он такой, неприятный соперник и, кроме того, левша.



Маннарино в этом сезоне не блещет. У него всего 10 побед и 20 поражений. Когда-то он был в топ-25. Нынешний сезон вообще у него какой-то странный. Он проиграл на Уимблдоне в первом круге, получив травму, потом никаких турниров не играл, поехал на US Open, дошёл до второго круга, потом попробовал сыграть на турнире в Софии, в зале, где проиграл в первом круге. Получается, за последние три месяца он провёл лишь четыре матча.



У Сафиуллина в турнирах ATP — 2 победы и 3 поражения, он дважды выходил во второй круг «Большого шлема» в этом сезоне, а в основном он играет только челленджеры. Француз демонстрирует разнообразный теннис, идёт к сетке. Думаю, что он своим стилем игры, демонстрируя «рваный теннис», просто замучает россиянина. Выбираю победу Маннарино в матче», — сказала Петрова.