Роман Сафиуллин — Адриан Маннарино: ставка Надежды Петровой на матч Кубка Кремля

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Москве Роман Сафиуллин – Адриан Маннарино.
Ставка: победа Маннарино за 1.90.
«Россиянину Роману Сафиуллину, как и Евгению Донскому, также дали уайлд-кард в основную сетку. Сафиуллину — 24 года, 160-я ракетка мира, играет с 33-летним французом Адрианом Маннарино (51-я ракетка мира). Я бы сказала, он такой, неприятный соперник и, кроме того, левша.
Маннарино в этом сезоне не блещет. У него всего 10 побед и 20 поражений. Когда-то он был в топ-25. Нынешний сезон вообще у него какой-то странный. Он проиграл на Уимблдоне в первом круге, получив травму, потом никаких турниров не играл, поехал на US Open, дошёл до второго круга, потом попробовал сыграть на турнире в Софии, в зале, где проиграл в первом круге. Получается, за последние три месяца он провёл лишь четыре матча.
У Сафиуллина в турнирах ATP — 2 победы и 3 поражения, он дважды выходил во второй круг «Большого шлема» в этом сезоне, а в основном он играет только челленджеры. Француз демонстрирует разнообразный теннис, идёт к сетке. Думаю, что он своим стилем игры, демонстрируя «рваный теннис», просто замучает россиянина. Выбираю победу Маннарино в матче», — сказала Петрова.
- 19 октября 2021
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
- 18 октября 2021
-
21:00
-
20:16
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 октября 2021
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00