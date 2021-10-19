«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов во Франции

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.



«ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Очень интересная игра в Лиге чемпионов. Можно сказать, что команды-нувориши встречаются, потому что и в тот и в другой клуб пришли большие деньги, но у Парижа их несравнимо больше. У Парижа есть и Месси, который пока не на сто процентов заиграл и встроен в командную игру.



«Лейпциг» — команда системная. Она не будет бояться и попробует сыграть за счёт своей организации. Думаю, что в этом матче должен получиться достаточно открытый футбол. И те и другие будут играть в атаку. Мой вариант — это обе забьют и тотал матча больше за коэффициент 1.90. Уверенность — 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.

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