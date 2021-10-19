«Интер» — «Шериф»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Шериф» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Интера» в 2-3 мяча за 2.45.
«Шериф» удивил всю Европу двумя победами на старте группового этапа Лиги чемпионов — две победы над «Шахтёром» и мадридским «Реалом». Это невероятно. Сейчас у нас обсуждают, что в составе «Шерифа» нет молдавских игроков, что все там при первой возможности уйдут. Но не думаю, что это имеет значение. Там некоторые ребята недавно играли в чемпионате Беларуси, кто-то сидел на лавке в «Тамбове». Они сейчас получают удовольствие от процесса, от того, что выходят в Лиге чемпионов. Им терять нечего.
Но всё-таки думаю, что сказка здесь закончится. «Интеру» очень важно взять три очка. Иначе шансы на выход из группы будут призрачными. «Шериф» же если ещё где-то очки зацепит, то у него все шансы на выход в плей-офф.
Но тяжело будет «Шерифу» в Милане. «Интер» должен быть готов, мотивирован. Все уже видели, что «Шериф» надо уважать. «Интер» выйдет рвать и метать после поражения от «Лацио». И я думаю, «Интер» победит в 2 или 3 мяча», — сказал Титов.
Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити».
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