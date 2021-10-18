«Интер» — «Шериф». А что? А вдруг?

19 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех клуба из Молдавии оценён экспертами в 16.25. Ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Шериф» 19 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер» — «Шериф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф» (19.10.2021)

Сербская «Црвена Звезда», хорватское «Динамо» Загреб, донецкий «Шахтёр» и даже мадридский «Реал». Что эти клубы, в той или иной степени заявившие о себе на европейской арене, делают в одном списке? Все они неизменно терпели поражения в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов от гордого «Шерифа» из Молдавии.

Сербы и хорваты отсеялись ещё на стадии квалификации. Неудачу дончан можно худо-бедно списать на чужое поле и отсутствие былой стабильности при Роберто Де Дзерби у руля. Объяснить же провал самого титулованного клуба в истории турнира на легендарном «Сантьяго Бернабеу» довольно трудно. Ведь для начала в это вообще нужно поверить.



Никаких вопросов, помимо итогового счёта, здесь не возникает. Во втором туре группового этапа самого престижного европейского кубка мадридцы нанесли по воротам тираспольского клуба 31 удар, 11 в створ, и владели мячом 76% игрового времени. Однако пропустили два мяча, а забили всего один мяч, да и тот — с пенальти.



Местами подопечным Юрия Вернидуба сильно фартило. Кто бы спорил! Голкипер Георгиос Атанасиадис совершил 10 сейвов, а на поле так и не появился ни один футболист с молдавским паспортом. Всё это понятно. Но внимание её величества удачи сперва нужно заслужить. Во-вторых, мировых звёзд в составе гостей всё равно нет.

Сейчас «Шериф» сенсационно возглавляет группу D с шестью возможными очками в активе, оторвавшись от «Реала» на три пункта, а от «Интера» и «Шахтёра» — на пять. Если удастся зацепиться за очки ещё пару раз, можно даже будет замахнуться на выход в плей-офф. Фантастика? Да. Как и две победы в двух турах групповой стадии. В любом случае как минимум Лига Европы стала гораздо ближе.



В чемпионате Молдавии тоже полнейший порядок. За 10 сыгранных туров одержаны восемь побед, потерпели всего одно поражение и забили 31 гол. В копилке 25 очков, третье место и три матча в запасе. Отставание от лидирующего «Петрокуба» составляет шесть пунктов. Но понятно, что уровень сопротивления здесь принципиально иной.



Миланский «Интер» даже без вернувшегося в «Челси» Ромелу Лукаку и с Симоне Индзаги на тренерском мостике считали одним из фаворитов группы. Особенно на фоне сдавшего позиции «Реала». Однако за два тура в Лиге чемпионов действующий чемпион Италии набрал всего один балл из шести возможных и не забил ни одного мяча.

В первом туре немного не хватило, чтобы сдержать мадридцев. Миланцы могли даже выиграть, но в итоге уступили со счётом 0:1. Во втором туре скатали нулевую ничью с украинским клубом. Сами владели мячом всего 34% игрового времени и очень многое позволяли сопернику перед собственной штрафной. А реализация явно хромала.



При этом в итальянской Серии А подопечные Симоне Индзаги забили 23 мяча за восемь туров, что на данный момент является лучшим показателем лиги. Для лидерства в турнирной таблице этого, правда, не хватило. В активе всего 17 очков, а отставание от «Наполи» составляет целых семь пунктов. Приходится довольствоваться третьей строчкой.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити».

В прошлом выездном матче с «Лацио» (1:3) миланцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В целом по делу. Но стоит отметить, что не обошлось без скандала. Свой победный гол римляне забили на 81-й минуте во время того, как один из футболистов гостей лежал на газоне. Игру не остановили.



После этой непростой с физической и эмоциональной сторон встречи Симоне Индзаги предстоит выставить близкий к оптимальному состав в третьем туре Лиги чемпионов. Во-первых, недооценивать «Шериф» совершенно точно нельзя. Во-вторых, итальянцы находятся в очень непростом положении в таблице. Терять очки теперь чревато.



«Интер», и без того считавшийся фаворитом, наверняка с первых минут заберёт под свой контроль мяч и постарается не возвращать его до финального свистка. Тираспольская команда в играх с «Шахтёром» и «Реалом» владела мячом не более 25% времени. Скорее всего, на этот раз снова придётся выполнять очень много беговой работы.

Отсюда первая ставка — владение мячом «Шерифа» меньше 36.5 процента за коэффициент 1.83. Другим любопытным вариантом видится победа «Шерифа» с форой (+2.5). Коэффициент скромнее, 1.69. Хотя тоже вполне рабочий. Очень хочется верить в очередную сенсацию, но даже если итальянцы выиграют, то разгрома не ждём. Цена ошибки слишком высока, чтобы не думать про собственные ворота.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф» 19 октября 2021 года

Тираспольский «Шериф» уже достаточно пошумел на групповом этапе Лиги чемпионов, где дебютировал лишь в нынешнем сезоне. Очень хочется верить в очередную сенсацию, хотя реальность немного иная. «Интеру» позарез нужны очки, снова вылететь из группы будет обидно. Наверняка итальянцы приберут себе мяч в предстоящем матче и постараются взять все три очка. Впрочем, разгрома не ждём.



Ставка 1: владение мячом «Шерифа» меньше 36.5 процента за 1.83.



Ставка 2: победа «Шерифа» с форой (+2.5) за 1.69.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».