«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.51.



«Оба соперника в предыдущем туре провели труднейшие матчи. «Трактор» в ответ на привычное добавление московским «Динамо» в третьем периоде сумел добавить сам и забил победную шайбу в пустые ворота. «Салават» и вовсе поотшибал рога обнаглевшей «Магнитке», шагающей по сезону, как по Бродвею. Теперь соперники встречаются между собой, и вряд ли этот междусобойчик будет вписан золотыми буквами в историю мирового хоккея, но весьма напряжённым будет непременно.



Другое дело, что напряжение и интрига никоим образом не выражаются в букмекерских ставках, а смысл имеют только итоговые цифры на табло. Поэтому как бы ни рубились соперники, это не слишком интересно, за исключением разве что непосредственно болельщиков этих команд.



Что же касается цифр на табло, то, сдаётся мне, челябинским болельщикам они не придутся по нраву. «Трактор» нынче, безусловно, хорош, в последний раз он был таким, пробиваясь в финал Кубка Гагарина. Но ведь и «Салават» сейчас ничуть не хуже и имеет привычку собираться к самым серьёзным матчам. Кроме того, уфимцы в этом сезоне взяли в привычку ломать чужие красивые серии. А у «Трактора» такая победная серия насчитывает уже восемь матчей.



Поэтому смею предположить, что девятой победы подряд у челябинцев не будет. А они уступят в равной борьбе, с минимальным отставанием в счёте, но в основное время», — сказал Лебедев.

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