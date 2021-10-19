«Шахтёр» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч группового раунда Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Реал Мадрид» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.00.
«Шахтёр» в непростой ситуации после двух проведённых туров. У него всего 1 очко, а впереди два подряд матча с «Реалом». Год назад «Шахтёр» внезапно дважды победил мадридский «Реал» — и дома, и на выезде. Сейчас хотелось бы повторить нечто подобное, но это будет сделать крайне тяжело. У «Реала» тоже не всё гладко — поражение дома от «Шерифа» в планы явно не входило.
Здесь уже «Шахтёру» надо играть на победу, ничья мало что даст. А с этим «Реалом» можно пытаться играть смело. Команда Анчелотти испытывает большие проблемы с составом, с игрой в обороне. Сейчас снова выбыли Азар и Асенсио, в центре обороны не будет Милитао. В общем, снова придётся сильно перетряхнуть состав.
«Шахтёр» умеет играть от себя, в атаку. И он должен это делать. Я думаю, игра получится результативной. У «Реала» есть проблемы, но есть и звёзды, способные давать результат. В первую очередь это Бензема. Хотел бы, чтобы ему дали «Золотой мяч», но всё-таки вряд ли это произойдёт. Тем не менее он очень хорош, очень много забивает и тащит на себе команду.
Я здесь выберу ставку, что обе команды забьют, но «Реал» не проиграет», — сказал Титов.
Где смотреть матч «Шахтёр» — «Реал»?
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