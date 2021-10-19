«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.25.



«Что-то совсем разладилось в динамовском хозяйстве, а текущая выездная серия проходит для бело-голубых из рук вон плохо. Проиграны три из трёх матчей, и никаких особых предпосылок к «взятию Казани» пока не замечено.



Конечно, нельзя сказать, что у «Ак Барса» всё шоколадно, но у «больших татар» был такой участок календаря, который и врагу не пожелаешь. По два раза практически подряд казанцам пришлось биться с «Салаватом» и «Магниткой». После этого даже нет вопросов, почему «Ак Барс» смог одолеть «Амур» только в овертайме. Хорошо, хоть вообще одолел. Впереди у «барсов» подряд московское «Динамо» и «Авангард», да и дальше не будет легче.



Казалось бы, такой вымороченный «Ак Барс» бело-голубые должны брать если не голыми руками, то хотя бы просто брать. Но, повторюсь, и сами динамовцы сейчас совсем не в порядке, да и календарь у них ничуть не легче, чем у «больших татар». Таким образом, мы имеем матч весьма высококлассных, но одновременно и весьма умученных соперников. Что почти автоматически делает предстоящий матч весьма и весьма низовым.



Но всё-таки предположу, что «Ак Барс» сейчас выглядит немного мощнее «Динамо», тем более на родной «Татнефть-Арене». Поэтому сможет дожать бело-голубых, причём сделает это в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Динамо».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Адмирал».