«Торпедо» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Авангард».



Ставка: ничья за 4.10.



«Слабые соперники были, но все вышли, перспектива вылететь из зоны плей-офф Западной конференции оказалась весьма близкой, впереди сплошь олигархи – в общем, пришла пора «Торпедо» набирать очки. Не с «амурами» и «адмиралами» это делать, правильно? Для добычи очков у «Торпедо» есть «Трактор», московское «Динамо», в конце концов, есть «Ак Барс». А теперь ещё будет и «Авангард».



Думаете, не будет? Ой, плохо вы нижегородцев знаете. Даже при общем двукратном преимуществе «ястребов» по количеству побед в междусобойчиках на «Нагорный» это не распространяется никоим образом. Там, бывало, «Авангарду» и семь шайб за игру залетало. Вот и «Автомобилист» на слиянии Волги и Оки только-только побывал. Как его там встретили, хлебом-солью, как «Амур» и «Адмирал»? Как «Сибирь» и «Витязь»? То-то же, вот и «Авангард» ожидает не менее жаркая встреча. Да ещё чемпионский титул «ястребов» будет у нижегородцев чесаться, а значит, соперник, жди беды.



Но отдавать победу автозаводцам совсем уж в основное время я не стану. Всё-таки действующий обладатель Кубка Гагарина, как-никак. Поэтому смело и нагло предполагаю, что основное время матча завершится всё-таки вничью. В овертайме же «ястребы» к победе будут ближе, а потом раз ошибутся – и… Увезут из Нижнего только одно очко», — сказал Лебедев.

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