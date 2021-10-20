«Спартак» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы 20 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер».



Ставка: «Лестер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.57.



«Спартак» — «Лестер». Матч пройдёт в среду, специально вынесен, чтобы не пересекаться с игрой с «Локомотивом».



Брендан Роджерс трижды уже приезжал со своими командами в Россию. С «Ливерпулем» он играл против «Анжи» и «Зенита». С «Селтиком» приезжал играть с «Зенитом». Все три его визита в Россию завершились поражениями. Мне кажется, что этой серии пора заканчиваться. На этот раз побеждённым Роджерс из России не уедет.



Что касается «Лестера», то совсем недавно эта команда выдала шедевральный матч с «Манчестер Юнайтед». Спасла игру, одержала волевую победу, да ещё и какую. Четыре мяча подопечные Роджерса забили в ворота «МЮ». Многое получалось, но главное, что снова вернулся характер к этой команде. Когда «Лестер» проявляет характер, то у него всё получается.



Как правило, после таких эмоциональных побед результаты в ближайшие несколько недель становятся положительными. Мне кажется, что этот тот случай, когда «Лестер» будет на ходу. С большой долей вероятности «Лестер» уедет из Москвы с очками.



Если бы всё было в порядке в турнирной таблице, то я не удивился бы увидеть вторую команду, как это часто бывает. Но это не тот случай.

У «Лестера» всего 1 очко после двух матчей, а из группы выходить надо и бороться за трофей надо. Ведь в этом году пробиться в четвёрку АПЛ будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Думаю, что тут «Лестер» будет играть на победу и с большой долей вероятности её одержит.



Что касается «Спартака», то в игре с «Динамо» было эмоциональное спасение, но «Спартак» включился лишь в последние 10 минут, и то благодаря усилиям своих центральных защитников удалось забить два мяча и уйти от поражения. В целом игра команды произвела удручающее впечатление. Ничего не получалось в созидании. Не будет Промеса, от которого могла бы исходить опасность.



Даже несмотря на эмоциональный подъём, тот подъём, который есть у «Лестера», и в целом индивидуальный класс и командный должны сыграть свою роль. Поэтому победа «Лестера» и более осторожный вариант — Х2 при тотале больше 1.5 мяча», — сказал Петросьян.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Спартак» — «Лестер».

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Спартак» — «Лестер».