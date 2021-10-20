«Спартак» — «Лестер»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Спартак» – «Лестер».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.



«В рамках еще одного тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома сыграет с «Лестером». «Красно-белые» все еще имеют большие проблемы, как кадровые, так и психологические. Уже не один месяц клуб находится в критическом состоянии и почти ничего не меняется.



Много футболистов в лазарете у «Спартака» — игроки болеют. А сейчас ему предстоит принимать у себя гостя из Англии. В Москву приезжает «Лестер». «Лисы», для многих неожиданно, теряют очки в этом еврокубке. Фанаты ожидали, что клуб будет бороться за лидерство здесь. Однако сейчас команда Роджерса на последней позиции.

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Однако «Лестер» все равно остается грозной силой в Англии. На выходных клуб «грохнул» «Манчестер Юнайтед» (4:2). Здесь, конечно, стоит говорить о том, что «лисы» будут цепляться за очки в игре со «Спартаком». В ЛЧ клуб, может быть, и не рассчитывал бы на большие успехи. Но Лига Европы – турнир как раз для него.



Учитывая кадровые потери «Спартака», ему будет очень тяжело в этой встрече. В прошлом туре «красно-белые» прыгнули выше головы и обыграли «Наполи». Та игра была богатой на голы – 3:2. На забитые мячи я предложу поставить и в этот раз. Мой вариант пари – тотал больше 2.5», — сказал Калиниченко.

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