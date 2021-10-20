«Спартак» — «Лестер»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

20 октября в Москве состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Спартака» оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Спартак» — «Лестер».

Букмекеры сомневаются, что матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, зайдёт коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.



Поставить на гол Александра Соболева предлагают за 3.50, а на гол Виктора Мозеса — за 6.00.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Лестер».

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Спартак» — «Лестер».