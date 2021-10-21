«Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Галатасарай» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2 за 1.55.



«Галатасарай» — лидер группы, у него 4 очка. Не без доли везения турки обыграли дома «Лацио» — 1:0, Стракоша допустил ошибку. Также у «Галатасарая» была гостевая ничья с «Марселем». Так что команда Терима чувствует себя уверенно.



«Локомотив», поменяв тренера, чуть-чуть изменив вектор и озвучив свои амбициозные задачи, наверняка понимает, что против такой команды надо играть в давление, надо играть вперёд, надо искать свои шансы, играть смело и агрессивно. Наверняка такой футбол мы и увидим.

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Учитывая, что «Локомотив» в последнее время не очень качественно и уверенно играет в обороне, думаю, есть резон сыграть просто верх в этом матче. Как минимум два гола забивалось в 16 из 17 последних домашних матчей «Локомотива» в Лиге Европы. И в 9 из 11 последних гостевых матчей «Галатасарая» такая же статистика.



«Тотал больше 2 мячей» за 1.55 — хороший вариант. Можно пойти дальше и взять больше 2.5 мяча за 2.0. Но и первое предложение интересное, адекватное. В крайнем случае может быть расход. Но я думаю, с результативностью здесь должно быть всё нормально, тем более «Локомотиву» надо искать свои шансы в атаке, а не отсиживаться в обороне», — сказал Генич.

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Где смотреть матч «Локомотив» — «Галатасарай».