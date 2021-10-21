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«Наполи» — «Легия»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

«Наполи» — «Легия»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» – «Легия» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Наполи» в обоих таймах за 2.04.

«После конфуза в матче со «Спартаком» «Наполи», конечно, захочет всё исправить в игре с «Легией». Победа обязательно нужна. Ведь у польского клуба уже 6 очков, у «Лестера» после победы в Москве — 4, у «Спартака» — 3, у самого «Наполи» всего 1 очко. Правда, календарь у итальянского клуба хороший. Нужно только собирать свои очки.

Думаю, в этой игре «Наполи», который выдаёт сумасшедшую победную серию в Серии А, и возьмётся за дело. Понятно, что «Легия» во всём слабее. Она может надеяться только на расслабленность соперников, какие-то чудесные сценарии. Но «Наполи» должен был выучить спартаковский урок. Тогда начали хорошо, но всё растеряли.

На мой взгляд, даже какие-то изменения в составе «Наполи» не помешают ему выиграть уверенно. Поставлю на его победы в обоих таймах», — сказал Титов.

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