«Карабах» — «Кайрат»: прогноз Сергея Политевича на матч Лиги конференций

Бывший защитник «Кайрата» Сергей Политевич дал прогноз на матч группового турнира Лиги конференций УЕФА «Карабах» — «Кайрат».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.69.



«Шансов на победу у «Карабаха» больше, но считать его явным фаворитом не стоит. «Кайрат» не слишком удачно стартовал в групповом турнире Лиги конференций УЕФА, однако это всё отдельно взятые матчи. С киприотами, можно сказать, не повезло, а с «Базелем» было тяжело, плюс на выезде играли.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Локомотив» — «Галатасарай».

Вариантом создать «Карабаху» проблемы было бы лишение его мяча, но всё-таки сделать у «Кайрата» это не получится. Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов в интервью признавал превосходство главного тренера гостей Курбана Бердыева над собой. Думаю, он говорил про опыт – всё-таки на всём постсоветском пространстве мало кто поспорит с Бердыевым. Всё по делу!



Тяжело сказать, как нужно действовать «Кайрату», чтобы надеяться на успех в этом матче. Возможно, просто нужно играть в свою игру, не бояться, не думать, что матч проходит не дома, надеяться на быстрые края, строго действовать в обороне и стараться использовать все моменты. Думаю, встреча получится сухой, так что голов будет немного. Завершится этот поединок, полагаю, со счётом 0:0 или 1:0 в любую сторону», — сказал Политевич.

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Наполи» — «Легия».