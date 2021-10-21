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«Локомотив» — «Галатасарай»: ставка Александра Мостового на игру группового этапа ЛЕ

«Локомотив» — «Галатасарай»: ставка Александра Мостового на игру группового этапа ЛЕ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.69.

«Локомотив» выступает в Лиге Европы как действующий обладатель Кубка России. Команда неплохо проявила себя в минувшем сезоне, но сейчас столичный коллектив переживает непростые времена и уже шесть матчей подряд не знает побед.

После 11 туров текущего первенства РПЛ красно-зелёные записали на свой счёт четыре победы и шесть мирных исходов, что принесло 18 очков и пятую позицию. В группе ЛЕ «Локо» за два тура записал на свой счёт одну ничью и расположился на последней строчке в турнирной таблице.

Где смотреть матч «Локомотив» — «Галатасарай»?

В текущем групповом турнире второго по силе клубного первенства континента «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Марселем» (0:0), чего хватило для того, чтобы занять первую позицию. В турецкой Суперлиге красно-жёлтые за девять туров добыли пять побед и две ничьи, которые соответствуют 17 очкам и шестой позиции.

В этом матче российский клуб может рассчитывать на победу. Ситуация в команде неплохая, но результаты последних матчей, скорее, можно списать на удачу.

В этой дуэли отдам предпочтение хозяевам, ведь отступать уже некуда», — сказал Мостовой.

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Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».

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